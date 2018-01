Chelsea minta bantuan dewan lokal untuk masalah renovasi stadion

Chelea akan meminta bantuan dewan wilayah Hammersmith dan Fulham untuk mendiskusikan masalah yang menunda renovasi Stamford Bridge.

Chelsea dikabarkan akan bertemu dengan dewan wilayah Hammersmith dan Fulham, Senin (14/01) untuk mendiskusikan masalah yang menunda pekerjaan renovasi Stamford Bridge. Renovasi tertunda karena pihak Chelsea harus berhadapan dengan Keluarga Crosthwaites yang pada Mei lalu menolak renovasi stadion. Menurut mereka pembangunan stadion akan menghalangi masuknya cahaya ke dalam rumah.

Chelsea telah membayarkan kompensasi kepada rumah-rumah lain di area renovasi dan dikabarkan telah memberikan enam penawaran kepada Keluarga Crosthwaites. Namun, keluarga itu menolak tawaran dan kini pihak Chelsea sedang menjajaki dewan lokal untuk turut runding dalam masalah ini.

Proposal rencana renovasi stadion dengan kapasitas 60.000 kursi itu telah disetujui Januari 2017 dan telah mendapat lampu hijau dari Walikota London, Sadiq Khan. Namun, kemudian masalah menghampiri rencana renovasi dan bahkan bisa menghentikannya.

Keluarga Crosthwaites sendiri telah tinggal di wilayah mereka, yang masuk dalam area Kensington dan Chelsea, selama 50 tahun dan menilai pembangunan tribun timur akan membuat gelap rumah mereka.

Roman Abramovich has been committed to finding a new home for Chelsea for more than a decade, and commissioned a team of architects and engineers to draw up plans for a Stamford Bridge redevelopment after failing in attempts to acquire Battersea Power Station and Earls Court Exhibition Centre.

Pembangunan stadion yang bernilai £1 milyar ini telah direncanakan pemilik Chelsea, Roman Abramovich lebih dari sepuluh tahun lalu. Sebelumnya, Abramovich gagal membeli beberapa wilayah untuk dijadikan stadion baru Chelsea. Kemudian ia memutuskan untuk merenovasi stadion yang telah berdiri sejak 1877 ini.

Rencananya, Chelsea akan sementara pergi dari Stamford Bridge selama empat tahun dan mengincar Wembley sebagai kandang sesaat. Mereka bisa kembali memakai Stamford Bridge pada musim 2024/2025.