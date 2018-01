Andreas Christensen tambah kontrak di Chelsea

Andreas Christensen menegaskan komitmen untuk Chelsea dengan teken kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga musim panas 2022.

Bek 21 tahun itu berkembang pesat di tangan Antonio Conte musim ini. Ia sudah melakoni 22 penampilan di semua kompetisi, mengamankan satu tempat utama dalam formasi tiga bek, bahkan menggeser peran David Luiz.

Tak heran, The Blues menawarinya kontrak empat setengah tahun dengan kenaikan gaji signifikan. Pemain Denmark itu diharapkan mampu menjadi bek masa depan London.

📝 Andreas Christensen has today signed a new four-and-a-half-year contract with the Blues!

Full story 👉 https://t.co/0UT79M6P3b pic.twitter.com/tA7Wxeu38P

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2018