Cedera otot paha, Paulo Dybala absen sebulan

Penyerang Juventus Paulo Dybala mengalami cedera otot paha dan dimungkinkan untuk melewatkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham Hotspur.

Dybala terpaksa ditarik keluar di babak kedua saat timnya menang 1-0 di markas Cagliari pada Sabtu (6/1) kemarin, dengan pelatih Massimiliano Allegri mengaku tak tahu soal tingkat keparahan dari cedera tersebut seusai laga.

Adapun hasil tes yang dilakukan pada Minggu (7/1) menunjukkan bahwa pemain internasional Argentina itu mengalami permasalahan di bagian otot fleksor paha kanannya. Ia pun kini diperkirakan menepi selama 30 sampai 40 hari ke depan.

It’s nine days off for the Bianconeri as @SerieA_TIM hits the winter break while we can also provide an update on @PauDybala_JR‘s condition. ➡️ https://t.co/RYkcHI71TW pic.twitter.com/ajYfXQfaoy

— JuventusFC (@juventusfcen) January 7, 2018