Norwich City tahan imbang Chelsea di Piala FA

Norwich City memaksakan laga ulangan Piala FA setelah bermain imbang 0-0 dengan Chelsea di putaran ketiga, Minggu (7/1) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Carrow Road semalam, juara Liga Primer Inggris tersebut menemui kegagalan untuk mencetak peluang di babak pertama. Meski begitu, mereka memiliki kesempatan di awal babak kedua namun tendangan yang dilepas Michy Batshuayi masih bisa diamankan kiper Angus Gunn.

It ends all square so our third round tie will have to be decided back at Stamford Bridge. #NORCHE pic.twitter.com/qAKsol3TTs

Jalannya laga lantas menjadi milik The Blues arahan Antonio Conte. Gelandang yang mereka miliki seperti Danny Drinkwater dan Willian silih berganti menyerang gawang Norwich kawalan Gunn, tapi keduanya kurang efisien di depan kotak penalti.

Menemui jalan buntu, manajer Conte mulai mengubah strategi dan memasukkan penyerang Spanyol Alvaro Morata di menit ke-74. Terlepas pergantian itu, Chelsea tetap saja menemui kesulitan dan harus menerima hasil imbang ini untuk kemudian melakoni laga ulangan.

Adapun laga replay nanti akan dimainkan di Stamford Bridge pada pekan depan.

Our replay at Stamford Bridge will take place during the week commencing 15 January.

An exact date will be chosen subject to television selection. #NORCHE pic.twitter.com/39HCCOgKxw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2018