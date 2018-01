Mourinho tegaskan komitmennya bersama Setan Merah

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho tegaskan komitmennya setelah rumor beredar ia bakal keluar dari Old Trafford akhir musim nanti.

The Special One, Jose Mourinho menegaskan bahwa kariernya bersama Manchester United tak bakal berakhir lebih cepat dari kontrak yang ia sepakati. Mourinho masih memiliki tiga tahun kontrak di di Old Trafford.

Kursi kepelatihan Mou akhir-akhir ini diguncang setelah dianggap gagal bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Primer Inggris.

“Jika kamu ingin sebuah berita, Aku katakan sampah. Aku tidak mendapati kata yang lebih baik untuk berita ini,” ujarnya seperti dilansir dari The Sun.

“Jika kamu ingin menanyaiku langsung, dan seharusnya seperti itu, apakah aku akan tetap di Manchester United musim depan, aku tegaskan ya (di sini). Dan seperti yang aku katakan dulu ketika datang, aku akan pergi ketika klub menginginkan itu, karena aku tidak memiliki niatan untuk pergi.”

“Niatku adalah tetap bertahan, bekerja, mengembangkan, dan membawa klub ini ke tempat seharusnya berada dan aku akan bertahan. Dan aku tidak meliha alasan untuk pergi,” tambah Mourinho.

Pelatih berusia 54 tahun itu adalah salah satu manajer dengan gaji tertinggi dunia bersama Pep Guardiola. Mereka menerima £250.000 dalam seminggu. Gaji Mourinho akan kembali bertambah apabila ia berhasil membawa Setan Merah menjuarai liga atau kompetisi Eropa.

“Ya, aku masih memiliki kontrak. Dan keinginanku adalah bertahan hingga pemilik dan direktur klub senang atas kerjaku.”

Setelah memenangi dua gelar musim lalu dan membawa United kembali ke Liga Champions, untuk sementara ia harus mengakui keunggulan rivalnya, Pep Guardiola bersama The Citizens.

“Karena aku tidak bertingkah layaknya badut, apakah aku kehilangan semangat? Aku lebih memilih untuk berlaku layaknya aku, lebih natural, lebih baik untuk diriku dan tim. Kamu tidak perlu bertingkah layaknya orang gila. Itu bukanlah apa yang kamu lakukan di depan kamera.”

“Berbicara tentang kerjaku dan menghubungkan kerjaku dengan berita sampah adalah hal terburuk yang orang lakukan kepadaku, bukan untuk mengatakan bahwa aku adalah manajer yang buruk, aku sedang berada di bawah, atau aku melakukan kesalahan dalam pertandingan.”