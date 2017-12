Arsenal dan Manchester City bersaing dapatkan Jonny Evans

Arsenal dan Manchester City dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan bek West Bromwich Albion Jonny Evans pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

Pada bursa transfer musim panas tahun ini, kedua tim itu sudah tertarik untuk bisa mendatangkan Evans setelah pemain asal Irlandia Utara itu membawa The Baggies duduk di peringkat kedelapan di Liga Primer Inggris untuk sebagian besar musim.

Namun, Evans memutuskan tetap bertahan di West Brom dan tetap menjadi pemain kunci klub besutan Alan Pardew itu.

Dilansir The Sun, The Gunners dan The Citizens kembali siap bersaing untuk mendapatkan Evans, yang kontraknya menyisakan 18 bulan lagi di The Hawthorns, dengan mengajukan tawaran pada bulan depan.

Pardew diyakini siap mengajukan kontrak baru dengan bayaran lebih tinggi kepada Evans, namun manajer Arsenal Arsene Wenger tampaknya akan menggoda sang bek dengan tawaran jaminan bermain secara reguler di tim inti.

Sementara itu, manajer Manchester City Pep Guardiola sedang mencari alternatif pengganti untuk Vincent Kompany. Pelatih asal Spanyol itu yakin Evans bakal tertarik bergabung ke Etihad Stadium, meski sang bek pernah bermain untuk klub rival satu kota, Manchester United.