Vincenzo Montella jadi pelatih baru Sevilla

Sevilla resmi menunjuk Vincenzo Montella sebagai pelatih baru mereka, Kamis (28/12) waktu setempat.

Montella dipecat oleh AC Milan bulan lalu, digantikan oleh Gennaro Gattuso. Di sisi sebaliknya, pihak klub Spanyol itu baru saja memecat Eduardo Berizzo yang gagal memenuhi target dari pihak klub.

The Andalusians langsung melempar pandangannya pada Montella. Pelatih asal Italia itu pun dikontrak hingga Juni 2019.

#SevillaFC have reached an initial agreement with Vincenzo Montella for the Italian manager to become the club’s new First Team coach

➡️ https://t.co/AZzToHo38u#vamosmisevilla pic.twitter.com/0X2oVd4oIq

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 28, 2017