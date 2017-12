Kane pecahkan rekor Liga Primer Inggris

Hattrick Harry Kane saat melawan Southampton membawa dirinya pada catatan rekor baru Liga Primer Inggris. Ia melewati raihan gol Alan Shearer di Liga Primer selama setahun.

Harry Kane berhasil melewati raihan gol Alan Shearer di kompetisi Liga Primer Inggris dalam satu tahun kalender. Rekor Shearer diciptakan pada 1995, saat ia juga membawa Blackburn Rovers menjuarai Liga Primer.

Gol pertama Kane saat berhadapan dengan Southampton membawa dirinya mencatat 37 gol, melewati raihan 36 gol Shearer. Ia juga melewati catatan gol Lionel Messi untuk pencetak gol bagi klub dan negara dalam setahun. Di tahun 2017 ini, Kane telah berhasil mencetak 39 gol di Liga Primer dalam total 56 gol bagi Spurs dan Inggris. Sementara, Messi mencetak 54 gol bagi Barca dan Argentina.

Ujung tombak The Three Lions itu kini memimpin daftar top skor Liga Primer sementara dengan 18 gol melewati Mohamed Salah.

Pemain bernomor punggung 10 itu sempat puasa gol saat dirinya tak berhasil mencetak sebiji gol pun di bulan Agustus. Penyerang 24 tahun itu kembali menemukan tajinya saat Spurs berhadapan dengan Everton, West Ham, Huddersfield, Liverpool, Stoke, dan hattrick-nya saat melawan Burnley, Sabtu (23/12) lalu.

Legenda Tottenham, Gary Lineker dan mantan bintang Newcastle, Shearer turut memberi ucapan selamat atas pencapaian yang diraih Kane. Mereka memberikan cuitan dari akun Twitter setelah rekor yang bertahan 22 tahun itu terpecahkan.

Congratulations to @HKane on breaking the record for most Premier League goals scored in a calendar year. Thoughts are with @alanshearer at this difficult time.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️

— Alan Shearer (@alanshearer) December 26, 2017