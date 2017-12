Medhi Benatia antar Juventus bekuk AS Roma

Gol semata wayang Medhi Benatia di menit ke-18 sudah cukup untuk mengantar Juventus mengamankan tiga poin ketika menjamu Roma di Allianz Stadium, Minggu (24/12) dini hari WIB.

Dalam lanjutan Serie A pekan ke-18 semalam, Juventus nyaris membuka keunggulan di menit kedelapan andai sundulan kepala Mario Mandzukic menyambut umpan silang Alex Sandro tidak melebar dari gawang Roma kawalan Alisson.

Tim tuan rumah kemudian memecah kebuntuan sepuluh menit berselang lewat upaya Benatia. Bek internasional Maroko itu maju ke dalam kotak penalti untuk mengantisipasi sepak pojok. Dan benar saja, ia berhasil menjebol gawang Alisson memanfaatkan bola rebound hasil sundulan Leonardo Bonucci yang sempat digagalkan kiper lawan.

💥 How did you celebrate @MedhiBenatia firing us in front? #JuveRoma 🏳🏴 #ForzaJuve pic.twitter.com/l55Mz7qMa0

Tertinggal, Roma berusaha membalas dan mewakilkan sejumlah pemainnya untuk mengancam gawang Juventus yang dikawal eks pemain pinjaman Serigala Ibu Kota Wojciech Szczesny. Namun penjaga gawang asal Polandia itu masih cukup tangguh untuk meredam serangan dari mantan rekan setimnya.

Pertandingan berjalan semakin seru di babak kedua. Si Nyonya Tua arahan Massimiliano Allegri terus menekan untuk mengupayakan gol kedua, dan peluang bagus mereka dapatkan di satu jam permainan melalui Blaise Matuidi, namun sontekannya menyambut sodoran Mandzukic masih bisa diredam.

Gonzalo Higuain juga berkesempatan memperbesar skor untuk Juventus di menit ke-66, tapi sepakannya terbang tinggi ke atas gawang.

67′ Another chance for Juve: @G_Higuain latches on to @MarioMandzukic9‘s cross, but boots it high over the bar.#JuveRoma [1-0] #ForzaJuve

