Neymar cetak gol, Brasil ungguli Jepang

Neymar, Marcelo, dan Gabriel Jesus mencetak gol saat Brasil meraih kemenangan 3-1 atas Jepang dalam laga uji coba yang berlangsung di Stade Pierre-Mauroy, Jumat (10/11).

Brasil sukses mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit kedelapan. Wasit menunjuk titik putih karena Maya Yoshida menjatuhkan Fernandinho hal itu telah ditinjau melalui rekaman video.

Neymar yang menjadi eksekutor mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tendangannya berhasil mengecoh kiper Jepang Eiji Kawashima dan membuat Brasil unggul.

Brasil sebenarnya kembali mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-16 setelah Neymar dilanggar oelah Hotaru Yamaguchi.

Tapi kali ini, Kawashima berhasil melakukan penyelamatan atas tendangan penalti sang bintang Paris Saint-Germain tersebut.

Meski demikian Brasil pada akhirnya mampu menggandakan keunggulannya satu menit kemudian lewat tendangan first-time Marcelo dari luar kotak penalti. Bek kiri Real Madrid itu memanfaatkan sapuan pemain bertahan Jepang yang kurang sempurna dalam mengantisipasi sepak pojok.

WHAT. A. GOAL. Marcelo scores the second goal of the game after Neymar missed a penalty seconds before. pic.twitter.com/HtopcXeAjw

— Klaus CFC (@KlausCFC) 10 November 2017