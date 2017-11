Kane siap main di laga derby kontra Arsenal

Manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino yakin Harry Kane akan fit dan siap menjadi andalan di lini depan saat menghadapi rival sekota mereka Arsenal dalam laga derby London Utara pertama musim ini.

Penyerang berusia 24 tahun itu absen saat Spurs takluk 1-0 dari Manchester United karena cedera hamstring, tapi ia kembali beraksi saat membantu timnya menang 3-1 atas Real Madrid di ajang Liga Champions.

Kane kembali menjadi starter saat Spurs menang 1-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu, tapi ia ditarik keluar di penghujung laga karena mengalami benturan pada lututnya.

