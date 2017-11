Moyes ingin buktikan diri di West Ham

Manajer baru West Ham United David Moyes berharap bisa membangkitkan kembali kariernya usai gagal di Manchester United dan Sunderland.

Moyes hanya mampu bertahan delapan bulan di kursi panas Old Trafford, sementara di Stadium of Light ia menghabiskan satu musim sebelum akhirnya mundur setelah The Black Cats terdegradasi dari Liga Primer Inggris musim lalu.

Moyes kini mengambil alih jabatan manajer dari Slaven Bilic, yang dipecat pada Senin (6/11) setelah menjalani start yang buruk musim ini, tim asuhannya hanya berhasil dua kali menang dalam 11 laga pertamanya di Liga Primer.

Manajer asal Skotlandia itu, yang mendapatkan reputasi bagus berkat perjalanan sebelas tahun menangani Everton, menyatakan tugas pertamanya di London Stadium adalah membenahi lini belakang. West Ham merupakan tim yang paling sering kebobolan (23) di Liga Primer musim ini.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) 7 November 2017

“Saya pikir saya harus membuktikan sesuatu – terkadang Anda harus membenahi berbagai hal dan mungkin kini saya harus melakukannya,” kata manajer berusia 54 tahun, yang telah menandatangani kontrak berdurasi enam bulan bersama The Hammers tersebut.

“Saya telah menjadi suporter sepakbola selama ini, saya suka melihat permainan menyerang dan banyak gol. Saya ingin melihat permainan menghibur tapi itu tidak bagus jika Anda terlalu banyak kebobolan setiap pekan karena Anda tak akan bisa memenangkan laga. Anda harus mulai bermain lebih bertahan.”

“Semua tim terbaik punya pertahanan yang terbaik. Kami harus mulai dari sana, mencoba mencatatkan beberapa clean sheet, mencari tahu apakah formasi tiga atau empat bek ayng terbaik bagi kami dengan para pemain yang tersedia.”

“Saya pikir kami memiliki barisan penyerang yang cukup bagus untuk mengancam tim lain dan mencetak gol. Mari kita lihat apakah kami bisa menemukan cara agar tidak terus kebobolan.”