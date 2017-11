Barcelona bidik James Rodriguez

Barcelona dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mendatangkan James Rodriguez jika Bayern Munich tidak mengambil opsi untuk mempermanenkan statusnya dari Real Madrid.

Pemain asal Kolombia berusia 26 tahun itu mulai menunjukkan performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir setelah sempat kesulitan di awal masa peminjaman selama dua tahun di Allianz Arena.

Dalam pertandingan terakhir di ajang Liga Champions, Rodriguez tampil gemilang bersama Bayern sehingga mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik.

A moment of magic ✨@jamesdrodriguez is your Man of the Matchday 👉 https://t.co/8NJ5KuDaMb pic.twitter.com/AhxRsZkLcN

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 30, 2017