Thibaut Courtois: Manchester City “tidak terbendung”

Kiper Chelsea Thibaut Courtois meminta teman-temannya untuk mengambil inspirasi dari musim lalu untuk berusaha mengimbangi Manchester City yang tampak “tidak terbendung” pada musim ini.

The Citizens sedang dalam performa yang sangat bagus dengan memuncaki klasemen sementara Liga Primer Inggris, meraih sepuluh kemenangan dan satu imbang dari 11 pertandingan.

City kini unggul delapan poin atas dua rival terdekat mereka, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Ini adalah marjin yang sama dengan Chelsea ketika mereka melakukannya setelah enam pertandingan pada musim 2016/17 hingga akhirnya mereka keluar sebagai juara.

“Kami harus berharap sekarang kalau mereka akan kehilangan poin. Saat ini, mereka sedikit tidak terbendung, mereka bermain sangat bagus, dan mencetak banyak gol,” ujar Courtois di laman resmi klub.

“Tahun lalu, kami tertinggal delapan poin di belakang City di satu tahap dan kemudian kami berada di jalur juara. Saya berharap kami melakukan hal yang sama.”

“Tapi, musim ini sangat panjang, mereka bisa memiliki cedera, bermain agak buruk, dan kalah di sejumlah pertandingan. Kami harus ada di sana dan memenangi pertandingan kami.”

Chelsea meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada akhir pekan lalu. Klub besutan Antonio Conte itu akan kembali beraksi pada 18 November dengan tandang ke markas West Bromwich Albion.

Full-time: Chelsea 1-0 Man Utd @AlvaroMorata‘s brilliant header secures the three points for the Blues!

WHAT A WIN! #CHEMUN pic.twitter.com/mXENjy3WQM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 5, 2017