Debut manis Jupp Heynckes bersama Bayern Munich

Jupp Heynckes sukses menjalani debut manis, dalam periode keempatnya melatih Bayern Munich.

Bayern Munich sukses meraih kemenangan besar atas Freiburg lewat skor telak 4-0 di Allianz Arena, pada spieltag delapan Bundesliga Jerman, Sabtu (14/10) malam WIB.

Selain membuat Bayern terus menempel ketat Borussia Dortmund di puncak klasemen sementara, hasil positif itu juga membuat manis debut Jupp Heynckes dalam periode keempatnya melatih Die Roten.

IT’S ALMOST TIME! The two teams are out at the Allianz Arena. Can @scfreiburg spoil the Jupp Heynckes party?#FCBSCF pic.twitter.com/F6JHXjAV6Z — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Bayern yang menguasai jalannya pertandingan sejak sepakan mula dilakukan, terus membombardir pertahanan Freiburg tanpa kenal ampun. Hasilnya positif, karena mereka langsung meraih keunggulan ketika laga baru memsuki menit kedelapan.

Diawali oleh pergerakan tajam David Alaba yang merengsek melalui sisi kanan pertahanan Freiburg, pemain internasional Austria itu mengirim umpan yang ironisnya salah diantisipasi oleh bek lawan, Julian Schuster. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

8′ GOAL! 1-0 @FCBayernEN Just the start they wanted as Muller converts Alaba’s pass at the near post.#FCBSFCB pic.twitter.com/VastqpedRv — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Permainan Freiburg membaik setelahnya, dengan mampu membendung segala serangan Bayern. Mereka juga beberapa kali lancarkan serangan berbahaya. Sayangnya itu tak bertahan lama.

Serangan bertubi Bayern kembali hadirkan gol. Adalah winger mudanya, Kingsley Coman, yang catatkan nama di papan skor pada menit ke-42. Dia menanduk manis bola muntah hasil tembakan Arjen Robben. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

42′ GOAL! 2-0 @FCBayernEN Robben cuts inside and is denied but Coman is on hand to head in the rebound.#FCBSCF pic.twitter.com/B9hkwqgEHt — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Paruh kedua berjalan tak berbeda. Bayern menguasai penuh jalannya pertandingan, yang memaksa Freiburg hanya bisa bermain di daerahnya sendiri. Lahirnya gol ketiga pun tak lagi terhindarkan.

Gol yang lahir di menit ke-63 ini tercipta dengan cara yang begitu indah. Adalah Thigo Alcantara yang jadi pelakunya, dengan lepaskan tembakan cantik menyusur tanah dari jarak 34 yard yang menembus manis gawang Freiburg.

63′ GOAL! 3-0 @FCBayernEN Game over? Thiago lets rip from distance and finds the bottom corner.#FCBSCF pic.twitter.com/mXkL4I11jM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Gelontoran gol Bayern kembali lahir di menit ke-75. Kali ini giliran sang ujung tombak, Robert Lewndowski, yang melakukannya. Dengan dingin dia memenangkan situasi one on one dengan kiper Freiburg, Alexander Schwolow, untuk membawa Die Bavarian menjauh 4-0.

Gol tersebut jadi torehan ke-13 Lewy dari 12 partai yang sudah dilakoninya bersama Bayern musim ini. Itu juga jadi gol ke-160 bomber asal Polandia tersebut di Bundesliga.

75′ GOAL! 4-0 @FCBayernEN Muller does very well to win the ball back and tees up Lewandowski for his customary goal.#FCBSCF pic.twitter.com/xDXlxKt3Af — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Kapten masa depan Bayern, Joshua Kimmich, lantas jadi penutup kemenangan Bayern ketika laga memsuki masa injury time.

Kombinasi operannya dengan Coman dan Robben di sisi kiri pertahanan Freiburg, diselesaikannya dengan sempurna untuk memastikan kemenangan FC Hollywood lewat skor telak 5-0!

90+3′ GOAL! 5-0 @FCBayernEN The hosts finish with a flourish as Kimmich backheels in for the fifth.#FCBSCF pic.twitter.com/XCJO5QguNJ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017