Liverpool kontra Manchester United berakhir kacamata

Derby of England yang dinanti-natikan berakhir antiklimaks, dengan Liverpool maupun Manchester United gagal hasilkan satu gol pun.

Liverpool dan Manchester United pada akhirnya harus puas dengan hasil imbang kacamata, pada matchday delapan Liga Primer Inggris, Sabtu (14/10) malam WIB.

Duel bertajuk Derby of England ini mulanya digadang-gadang bakal jadi partai seru, yang diwarnai banyak gol. Namun permainan terlampau hati-hati yang diperagakan kedua tim, membuat mereka gagal hasilkan satu gol pun.

