Kualifikasi Piala Dunia 2018: Argentina di ujung tanduk

Hasil imbang 0-0 di kandang sendiri saat menjamu Peru, Jumat (6/10) pagi WIB, mengancam peluang Argentina berpartisipasi di Piala Dunia 2018.

Argentina dituntut meraih hasil maksimal pada pertandingan ini. Albiceleste dan Peru mengoleksi poin 25 dan selisih gol yang sama, tetapi Peru lebih unggul produktivitas gol. Namun, misi itu gagal diwujudkan di Stadion La Bombonera.

Hasil itu menempatkan Argentina di peringkat keenam klasemen kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol. Hanya empat tim yang lolos otomatis ke Rusia — satu tiket sudah digenggam Brasil — dan tim peringkat kelima menghadapi play-off melawan Selandia Baru.

Pelatih Jorge Sampaoli membuat keputusan berani dengan mencadangkan Paulo Dybala dan Mauro Icardi di bangku cadangan. Pemain depan Boca Juniors, Dario Benedetto, dipilih sebagai striker utama. Keputusan itu tak berhasil mendatangkan gol meski Argentina lebih mendominasi pertandingan.

Bahkan Lionel Messi tidak mampu membantu Argentina. Sebuah umpannya di babak pertama gagal dituntaskan Angel Di Maria. Selepas jeda, upaya Messi dihentikan oleh tiang gawang.

Peluang lain diperoleh Lucas Biglia dan Papu Gomez. Namun, keduanya digagalkan oleh kiper Pedro Gallese. Peluang terakhir yang didapat Emiliano Rigoni pun gagal membuahkan hasil.

Argentina kini menatap laga penutup di markas Ekuador, Rabu pagi WIB mendatang. Mereka tidak mengantungi rekor yang bagus di sana. Kemenangan terakhir Argentina selama menjalani kualifikasi Piala Dunia di Quito terjadi pada 2001.

Persaingan memperebutkan tiket otomatis dari zona Conmebol masih sangat terbuka. Tim peringkat kedua Uruguay dan tim peringkat ketujuh Paraguay hanya berselisih empat poin.

Jadwal laga terakhir kualifikasi zona Conmebol:

Brasil vs Cile

Paraguay vs Venezuela

Ekuador vs Argentina

Uruguay vs Bolivia

Peru vs Kolombia