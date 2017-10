Liga Primer Inggris bakal tentukan sistem pendapatan distribusi hak siar

Klub-klub Liga Primer Inggris bersiap mendiskusikan rencana distribusi pendapatan hak siar mancanegara.

CEO EPL Richard Scudamore berada dalam tekanan sejumlah klub top yang menghendaki sejumlah perubahan pada sistem saat ini yang membagi pendapatan secara merata.

Dua puluh klub menerima pembagian 100 persen secara merata, yang artinya musim lalu mereka mendapat pemasukan kira-kira sebesar 39 juta pound.

Proposal baru yang diajukan Scudamore akan membagi 35 persen pendapatan hak siar mancanegara sesuai dengan posisi klub pada klasemen akhir, sedangkan 65 persen sisanya dibagi secara merata.

Premier League ” big 6″ & Everton & West Ham want to change overseas TV money distribution – 35% on merit, not equal. This is the effect: pic.twitter.com/yUQmi3zba8

— the esk (@theesk) October 3, 2017