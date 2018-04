Persija Jakarta menang telak atas Tampines Rovers

Persija Jakarta berhasil membantai tuan rumah Tampines Rovers di pertandingan terakhir babak grup Piala AFC, Selasa (24/4) malam, di Stadion Jalan Besar. Macan Kemayoran berhak lolos ke knockout zona Asia Tenggara.

Semenjak menit pertama, anak asuh Stefano Cugurra langsung menguasai jalannya pertandingan. Pressing ketat diperagakan Persija untuk mengejar gol cepat. Beberapa kali pertahanan The Stags dibuat kocar-kacir melalui permainan Riko Simanjuntak dan Novri Setiawan di bagian flank.

Rezaldi Hehanusa berhasil membuka keunggulan di menit ke-23 melalui sepakan di dalam kotak penalti. Ia memanfaatkan umpan Riko Simanjuntak yang menyisir bagian kanan serangan. Bola sebenarnya hampir direbut bek Tampines sebelum Rezaldi akhirnya memenangi duel dan menceploskan bola ke pojok gawang.

Keunggulan Persija hanya bertahan enam menit setelah Jordan Webb menyamakan angka lewat tandukan setelah menerima umpan Yasir Hanapi. Sementara itu, Marko Simic kembali membawa Macan Kemayoran unggul di masa injury time babak pertama setelah menerima umpan manis Riko setelah meliuk-liuk melewati pertahanan Tampines di sisi kanan.

Penampilan Riko mencapai puncaknya setelah kembali memberikan asis untuk gol ketiga Persija melalui Novri Setiawan di menit 53. Addison Alves membuat defisit angka semakin menjauh setelah mencetak gol cantik di menit 75.

Setelah menerima sodoran umpan pendek Rohit Chand, Addison berhasil melewati pertahanan The Stags sebelum melepaskan sepakan keras yang memperdaya kiper Haikal Hasno. Merasa aman, pelatih Cugurra menarik beberapa pemain utamanya seperti Simic, Jaime Xavier, dan Sandi Sute.

Sementara itu, anak asuh Jurgen Raab hanya bisa mengejar satu gol lagi lewat sundulan Fazrul Nawas yang dibelokkan oleh blok Gunawan Dwi Cahyo di menit 84. Skor 4-2 bertahan hingga akhir.

Final standings for Group H of the #AFCCup2018! @Persija_Jkt finish top in this very tough group! pic.twitter.com/CbvkKGCemG

— AFC Cup (@AFCCup) April 24, 2018