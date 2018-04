16 besar Liga Champions Asia: tersisa satu wakil Jepang

Pembagian undian babak 16 besar Liga Champions Asia telah dilaksanakan di Kuala Lumpu, Malaysia, Rabu (18/4) lalu.

Babak 16 besar Liga Champions Asia menjanjikan partai menarik setelah beberapa mantan juara saling bertemu. Selain itu, beberapa tim lain juga mengincar juara untuk pertama kali. Buriram United akan menjadi satu-satunya tim yang merepresentasikan wilayah non Asia Barat dan Timur.

Di antara tim-tim itu ada Al Duhail asal Qatar yang mengincar juara untuk pertama kali. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyapu bersih enam kemenangan di Grup B.

Ambisi juara Al Duhail akan menemui tes berat ketika harus berhadapan dengan Al Ain. Wakil Uni Emirat Arab itu merupakan juara di tahun 2003 dan perempat-finalis di tahun lalu.

Dengan gagalnya juara tahun 2017 lalu, Urawa Red Diamonds, ke Liga Champions Asia 2018 dan runners-up musim lalu, Al Hilal, tereliminasi di babak grup, semi-finalis tahun lalu, Persepolis dan Shanghai SIPG, akan mengincar posisi lebih baik di tahun ini.

Persepolis merupakan wakil Iran yang menjuarai Grup C akan bertemu dengan wakil UEA, Al Jazira. Sementara Shanghai SIPG, juara Grup F, akan bertemu satu-satunya wakil Jepang, Kashima Antlers.

Dua kali juara, Jeonbuk Hyundai Motors akan menghadapi tim kejutan asal Thailand, Buriram United. Wakil Korea Selatan itu merupakan juara edisi 2016 lalu.

Sementara itu, Guangzhou Evergrande akan bertemu tim senegaranya, Tianjin Quanjian. Raksasa asal Tiongkok itu juga merupakan juara Liga Champions Asia sebanyak dua kali.

Pertarungan dua tim asal Korea Selatan juga akan terjadi antara Suwon Samsung Bluewings yang berhadapan dengan Ulsan Hyundai, keduanya juga mantan juara. Sementara Zobahan dan Esteghlal, dua kali meraih gelar, juga akan meramaikan persaingan asal Iran.

Laga terakhir mempertemukan juara dua kali asal Qatar, Al Sadd, dengan Al Ahli yang juga merupakan ­runners-up dua kali asal Arab Saudi.

#ACL2018 Round of 16 West Zone match-ups! Who do you think will progress to the quarter-finals? pic.twitter.com/tBasimCTlp

— AFC Champions League (@TheAFCCL) April 19, 2018