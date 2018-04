Yangon United – Bali United dalam 90 detik

Bali United membuang keunggulan dua gol yang memastikan kegagalan dini mereka di Piala AFC 2018.

Bali United secara mengenaskan harus telan kekalahan 3-2 kala bertandang ke Myanmar untuk sambangi Yangon United, pada matchday keempat Grup G Piala AFC, Rabu (11/4) malam WIB.

Padahal Bali sukses mendominasi permainan dan menggebrak pertahanan Yangon, lepas sepakan mula. Mereka unggul 1-0 lebih dahulu berkat sundulan Ilija Spasojevic memaksimalkan umpan silang Ricky Fajrin, ketika laga baru berjalan 11 menit.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu bahkan menjauh 2-0 melalui sontekan mendatar nan akurat I Nyoman Sukarja di menit ke-36, lewat skema serangan balik.

Nyoman Sukarja finishes off a move that started from a goal kick! @BaliUtd are 2 up before the break!

