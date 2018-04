Simic quattrick, Persija bantai JDT

Duel panas Grup H Piala AFC antara Persija Jakarta dan Johor Darul Ta’zim (JDT) berhasil dimenangi oleh Macan Kemayoran. Striker Persija, Marko Simic jadi bintang lapangan setelah catatkan empat gol ke gawang The Southern Tigers.

Sebagai tuan rumah, Persija mendapatkan sokongan penuh dari suporternya yang berharap timnya mampu balas dendam akibat kekalahan di pertemuan pertama.

Riko Simanjuntak menjadi momok berbahaya dari sisi kanan pertahanan JDT. Hal itu terbukti ketika dirinya berasil lolos dari jebakan offside di menit delapan setelah menerima sodoran Ismed Sofyan. Umpan lambungnya ke sisi tengah berhasil dimanfaatkan oleh Marko Simic menjadi gol.

Tak butuh waktu lama bagi anak asuh Stefano Cugurra untuk menggandakan kedudukan. Kali ini asis Rezaldi Hehanusa dari situasi bola mati di sisi kiri serangan berhasil dikonversi menjadi gol oleh Simic untuk kedua kali. Tandukan tajamnya menghempas sisi kanan kiper Izham Tarmizi.

Babak pertama tampaknya akan berakhir lebih cepat ketika striker Kroasia itu mencetak quattrick ke gawang wakil Malaysia. Riko menjadi kreator serangan di sisi kanan dan berhasil memberikan bola kepada Ramdhani Lestaluhu yang berhasil membongkar pertahanan. Ramdhani kemudian meneruskan bola pada Simic yang melepaskan diri dari pertahanan. Ia menceploskan bola umpan tarik itu tanpa mampu dihadang kiper.

JDT melakukan perubahan strategi di babak kedua, termasuk memasukkan Safiq Rahim di lini serang. Namun, kokohnya lini tengah Macan Kemayoran berhasil membendung aliran bola dari lini kedua.

Rohit Chand yang mengawal lini tengah malah berhasil membuat serangan balik yang membahayakan gawang Tarmizi. Upaya Chand menendang bola dari luar kotak penalti di menit 59 masih melambung sedikit di atas mistar gawang.

Di setengah jam akhir, anak asuh Raul Longhi mulai memberikan tekanan terus-menerus ke daerah pertahanan Andritany Ardhiyasa. Justru Riko Simanjuntak di menit 75 yang hampir menambah keunggulan. Memanfaatkan kesalahan Hariss Harun, ia berhasil menyisir sisi kanan. Namun, penyelesaian akhirnya masih diamankan kiper.

Menjelang babak kedua usai, penderitaan JDT semakin lengkap setelah Adam Nor mendapatkan kartu kuning kedua. Simic melengkapi gol keempatnya di menit 86, setelah sebelumnya Riko dilanggar Azrif Nazrulhaq di dalam kotak penalti. Sepakan penalti Simic sebenarnya bisa dibaca, namun kencangnya bola tak bisa digagalkan kiper.

FULL-TIME | Persija Jakarta (IDN) 4-0 Johor Darul Ta’zim (MAS)

Marko Simic scoring all the goals in this encounter! @Persija_Jkt outclass @OfficialJohor to go level on points with @slnafc at the top of Group H!#AFCCup2018 #PSJvJDT pic.twitter.com/CYuJDh6e6Q

— AFC Cup (@AFCCup) April 10, 2018