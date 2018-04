Larangan tato di China buat penggemar geram

Kabar dari China tentang larangan pemain bola untuk menampilkan tato selama laga berlangsung, memunculkan berbagai kritikan dari penggemar.

Berita tentang pelarangan itu muncul pertama kali pada Minggu (26/3) setelah beberapa pemain China, termasuk Gao Lin dan Wei Shihao, terlihat mengenakan perban dan plester saat laga pembuka Piala China melawan Wales sehari sebelumnya.

Larangan itu adalah bagian dari kampanye nasional untuk memperkenalkan ‘budaya sehat’, menurut South China Morning Post.

This should be getting a *lot* more attention: last night, there was an order from on high to China's football team to cover all visible tattoos. Yet another example of government interference, but FIFA continues to turn a blind eye… pic.twitter.com/Teb6xpS5IV

— Mark Dreyer (@DreyerChina) March 23, 2018