Bawa atmosfer Anfield, legenda Liverpool akan kunjungi Indonesia

Maret 2018 nanti mungkin akan menjadi bulan yang menarik bagi para pencinta sepak bola, khususnya untuk fans Liverpool di Indonesia.

Betapa tidak, beberapa legenda dari klub berjulukan The Reds itu dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia, tepatnya Jakarta, pada bulan tersebut.

Dalam acara bertajuk LFC World, yang diprakarsai oleh Standard Chartered, nama-nama seperti Gary McAllister, Roy Evans, Patrik Berger, dan Jason McAteer direncanakan akan hadir di Mal Taman Anggrek, Jakarta, pada 9-11 Maret 2018.

Sebelumnya LFC World telah hadir di Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Shanghai, dan Mumbai, dan telah dihadiri oleh ribuan fans Liverpool dalam setiap gelarannya.

Para legenda itu juga akan ditemani oleh maskot klub, Mighty Red. Terdapat pula kesempatan bagi fans untuk mendapatkan tanda tangan dari para legenda tersebut.

Jakarta, are you ready? 👊

LFC World presented by @StanChart is coming to you in March 👋

👉 https://t.co/aXC9hnZSFE pic.twitter.com/6S0POQURTH

— Liverpool FC (@LFC) 7 Februari 2018