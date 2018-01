Kazuyoshi Miura tambah kontrak jelang usia 51 tahun

Kazuyoshi Miura terus membuat dunia sepakbola memperhatikannya, setelah meneken kontrak baru jelang usia 51 tahun!

“Tua-tua keladi, makin tua makin jadi”, itulah pepatah yang tepat untuk legenda sepakbola Jepang, Kazuyoshi Miura.

Di usianya yang menjelang 51 tahun, secara luar biasa karier King Kazu tetap akan berlanjut setelah mendapat perpanjangan kontrak selama setahun dari klubnya kini, Yokohama FC.

Artinya Kazu yang memulai kariernya bersama klub elite Brasil, Santos, akan menjalani musim ke-33 dalam karier profesionalnya sebagai pesepakbola!

💪A month shy of 51 and still signing new contracts!

🇯🇵Kazuyoshi Miura is set to continue his record-breaking career with another season at Yokohama FC!

👑Incredibly, ‘King Kazu’ was part of the side which won @jfa_samuraiblue‘s first ever @afcasiancup… back in 1992! pic.twitter.com/osaU0OUSmL

— FIFA.com (@FIFAcom) January 11, 2018