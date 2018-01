Kawin Thamsatchan gabung klub Belgia

Kiper Thailand, Kawin Thamsatchanan, memenuhi impiannya pindah ke luar negeri setelah meneken kontrak lima tahun dengan klub Belgia, Oud-Heverlee Leuven (OHL).

Transfer Kawin tersebut diumumkan oleh klubnya di Thai League T1, Muangthong United, melalui akun resmi Twitter mereka, Selasa (9/1) kemarin.

Kepindahan kiper berusia 27 tahun itu mengakhiri pengabdian selama sepuluh tahun bersama Muangthong, di mana ia memenangi lima gelar Thai League T1 dan dua Piala Liga.

OFFICIAL: Thai goalkeeper Kawin Thammasatchanan transfer to OH Leuven in Belgium second tier division with the highest transfer fee record of Thai players. He will wear no. 16 jersey in Belgium. Good luck Tong! pic.twitter.com/4A9iQKNnmF

