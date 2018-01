Indonesia harus singkirkan topik patriotisme untuk urusan transfer

John Duerden meyakini bahwa anggapan yang menyebut Evan Dimas dan Ilham Udin Armaiyn “tidak patriotik” dengan meninggalkan Indonesia untuk Liga Super Malaysia adalah hal yang konyol.

Sebelumnya ada rasa antusias yang luar biasa di awal musim Liga 1 2017 ketika nama-nama besar menghiasai kompetisi negara Asia Tenggara itu. Michael Essien, Mohamed Sissoko, Didier Zokora, Peter Odemwingie dan Carlton Cole mengukir headline lebih sering ketimbang assist, gol ataupun tekel, namun mereka sukses mengangkat profil Indonesia di kancah internasional.

Jika banyak bintang dunia menjadi topik utama di Indonesia pada 2017, sekarang justru kebalikannya. Para pemain Indonesia yang hendak berkiprah di luar negeri justru mendapat tudingan yang tidak bagus.

Bintang-bintang seperti Evan Dimas dan Ilham Udin direkrut oleh raksasa Malaysia Selangor. Tapi Edy Rahmayadi, ketua umum dari PSSI, malah menganggap keduanya tidak patriotik.

This Evan Dimas and Ilham Udin saga is embarrassing. Could you please do something good for them? They’re already sign their contract. Why do you just come and distracted it?! @RahmayadiEdy

— Fauzan Nugroho (@MatteoMatters) January 2, 2018