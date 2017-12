Mengapa Theerathon Bunmathan layak bermain di Jepang

Editor sepakbola FOX Sports Asia, Gabriel Tan, berpendapat bahwa Theerathon Bunmathan layak bermain di J1 League sebanyak Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda.

Pertama, adalah Chanathip Songkrasin. Kemudian, ada Teerasil Dangda.

Pada Hari Natal, sepakbola Thailand mendapat hadiah kecil dengan perbincangan kalau Theerathon Bunmathan akan menjadi bintang Gajah Perang berikut yang menuju papan atas sepakbola Jepang.

Bagi orang-orang di luar Thailand yang tidak begitu mengenal Theerathon, minat yang dilaporkan berasal dari Viseel Kobe–yang saat ini memiliki mantan bintang Jerman, Lukas Podolski, di buku mereka–bisa terlihat agak istimewa.

Bagaimana pun, Chanathip adalah playmaker terampil yang sudah menunjukkan di setengah musim di Consadole Sapporo sehingga ia bisa memotong hampir semua pertahanan.

Demikian juga, Teerasil secara luas dianggap sebagai striker paling mematikan dalam sepakbola ASEAN yang menambah kekuatan barisan penyerang Sanfrecce Hiroshima dengan hanya mencetak 32 gol di musim terakhir ini, ketika mereka lolos dari degradasi dengan satu poin yang sangat penting.

Pemain-pemain asing biasanya diperuntukkan tipa-tipe striker dengan kemampuan untuk menggairahkan dan memenangkan pertandingan dengan cara mereka sendiri. Bahkan, jika klub memutuskan untuk “mengorbankan” spot impor di posisi pemain bertahan, mereka biasanya memilih yang berada dalam posisi yang dianggap sebagai “tulang punggung”: centre-back dan gelandang bertahan.

Jadi mengapa kemudian–jika rumor itu terbukti benar–apakah Vissel ingin menggunakan kuota impor ASEAN meeka di bek kiri?

Agak sederhana karena Theerathon bukan hanya seorang bek kiri.

Faktanya, ia adalah bek kiri terbaik di seluruh Asia Tenggara, karena sejak berada di sana, ia pertama kali meraih keunggulan regional di AFF Suzuki Cup 2012.

Apa yang membedakan dia dari bek kiri lainnya?

Pertama, ketika full-back di wilayah ini–baik karena kurang bugar atau kemampuan teknis–biasanya satu dimensi dan yang lain keunggulan pertahanan atau serangan, Theerathon tampil dengan sempurna.

Di belakang, ia membawa permainan dengan bagus, jarang kalah dalam situasi satu-lawan-satu, dan memiliki kecepatan pemulihan dan determinasi pada kesempatan yang jarang dia bisa dikalahkan.

Keeping the dangerous Keisuke Honda at bay

Tapi, ketika waktunya menyerang, Theerathon tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membantu striker dalam overlap, di mana ia mendapat peluang untuk menggunakan senjata utamanya.

Kaki kiri itu.

Mengingat Jepang adalah negara yang membanggakan diri pada ketepatan teknik dan, pada waktunya, kesempurnaan, seharusnya tidak mengejutkan kalau seseorang menghubungkan siapa pun dengan harapan bisa melakukannya di J.League harus punya kemampuan teknis.

Tidak masalah seberapa besar, kuat, atau cepatnya Anda; jika Anda bisa menangkap bola dan melakukan passing, peluang-peluang tidak bisa Anda bikin di sepakbola Jepang.

Terima kasih, kepada Theerathon, kemampuan teknis adalah satu hal yang ia miliki dengan melimpah.

Apakah akan mendistribusikan bola dari permainan terbuka atau melepaskan salah satu tendangan bola mati yang menjadi trademark-nya, kaki kiri Theerathon adalah lebih tepat dan memastikan ketimbang sebagian besar gelandang-gelandang serang di wilayah ini, apalagi para full-back.

