Play-off Piala Dunia 2018: Suriah paksa imbang Australia

Suriah menjaga harapan tampil di Piala Dunia 2018 berkat hasil imbang 1-1 menghadapi Australia pada leg pertama play-off zona Asia di Stadion Hang Jebat, Malaka, Kamis (5/10) malam.

Penampilan heroik Suriah pada pertandingan malam ini mengingatkan pada kecemerlangan mereka saat memasuki akhir kualifikasi fase grup. Suriah kala itu berhasil mencuri poin secara dramatis dari Uzbekistan dan Iran guna merebut tempat di play-off. Kini, giliran Australia yang merasakan kegigihan permainan Zaher Medani dkk.

Mark Milligan mencuri perhatian sepanjang paruh pertama pertandingan dengan menjaga keseimbangan lini tengah Australia. Penampilan itu membuat Aaron Mooy leluasa dalam mengatur serangan tim. Suriah pun hanya bisa sesekali mengandalkan serangan balik.

Menit 40, Australia memetik keunggulan. Mathew Leckie beraksi individual di sayap kanan. Dia memberikan umpan pendek ke muka gawang yang disambut sentuhan ringan Robbie Kruse. Gol ini menjadi modal penting bagi Socceroos mengingat leg kedua akan berlangsung di kandang sendiri.

40′ GOAL! 1-0 @socceroos Leckie produces a terrific play on the right and Kruse is there to slot it home.#SYRvAUS #WCQ2018 pic.twitter.com/cULLJlXHRh — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 5, 2017

Pertandingan berjalan lebih menarik setelah jeda. Tomi Juric berpeluang menambah keunggulan Australia. Tapi, secara beruntun dua kali tendangannya membentur tiang gawang!

Suriah bangkit. Serangan mereka kian membahayakan pertahanan lawan. Beberapa kali ketenangan kiper Mat Ryan diuji melalui set piece. Gol penyama kedudukan akhirnya lahir pada menit ke-85 melalui titik penalti.

Hukuman diberikan karena dorongan yang dilakukan Leckie terhadap Omar Al Soma. Striker Suriah itu sendiri maju menjadi eksekutor dan tendangannya berhasil menembus gawang Ryan. Skor sama kuat, 1-1.

85′ GOAL! 1-1 Syria Alsoma thumps home the penalty with authority to deservedly draw his side level.#SYRvAUS #WCQ2018 pic.twitter.com/nDLqyF8tGN — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 5, 2017

Kedua tim masih membuat peluang pada sisa pertandingan. Gerakan refleks Ibrahim Alma mencegah bola sundulan Trent Sainsbury menjebol gawangnya. Saat injury time, giliran Ryan harus bersusah payah menepis tembakan deras Mouaiad Al Ajjan dari luar kotak penalti.

Kedudukan tetap tak berubah hingga pertandingan selesai. Kedua tim akan menjalani leg kedua di Sydney, Selasa mendatang. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi peringkat keempat kualifikasi grup zona Concacaf pada play-off antarbenua.