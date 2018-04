Serba-serbi Piala Dunia 1962, Ada pelatih timnas Indonesia

Tuan rumah: Cile

Waktu penyelenggaraan: 30 Mei – 17 Juni 1962

Juara: Brasil

Top scorer: Garrincha, Vava (Brasil), Leonel Sanchez (Cile), Florian Albert (Hungaria), Valentin Ivanov (Uni Soviet) Drazan Jerkovic (Yugoslavia) – 4 gol

💯 days, 💯 players | Florian Albert

Regarded as one of the most elegant players to ever play the game, nicknamed ‘The Emperor’, the 🇭🇺Hungarian forward picked up two prizes at the 1962 #World Cup, sharing the Golden Boot with five others & winning the Best Young Player award. pic.twitter.com/L2HkoMDtUv

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) April 16, 2018