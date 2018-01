Zinedine Zidane pastikan tak belanja pemain

What a two years with @Zidane as coach! ¡Vaya dos años de @Zidane como entrenador! 🏆 Champions League 2016 🏆 UEFA Super Cup 2016 🏆 FIFA Club World Cup 2016 🏆 LaLiga 2017 🏆 Champions League 2017 🏆 UEFA Super Cup 2017 🏆 Spanish Super Cup 2017 🏆 FIFA Club World Cup 2017

A post shared by Real Madrid C.F. 🏆 (@realmadrid) on Jan 4, 2018 at 5:03am PST