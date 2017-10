Ibrahimovic dan Pogba berjuang pulih lebih cepat

Penyerang Manchester United Zlatan Ibrahimovic terlihat berada di tempat latihan klub pada Rabu kemarin, selagi Paul Pogba dimungkinkan kembali lebih cepat dari jadwal semula.

Ibrahimovic sendiri jarang terlihat di pusat latihan klub di Carrington sejak direkrut kembali oleh United pada bulan lalu.

Ia diprediksi absen hingga Januari namun sejumlah laporan menyebut legenda Swedia tersebut bisa menjalani comeback di awal Desember.

Penyerang berusia 36 tahun itu selama ini menjalani sesi pemulihan sendiri, namun baru-baru ini ia kedapatan berfoto bersama legenda United Andy Cole di Carrington.

This morning found myself a new gym partner ⚽️😜. pic.twitter.com/noAlLWcbtf

— Andrew Cole (@vancole9) October 5, 2017