Selebrasi Marquez tak sindir fans Rossi

Menang di GP Amerika, Marc Marquez memang torehkan sejumlah rekor penting. Marquez menjadikan dirinya sebagai Raja di sirkuit Amerika (COTA) setelah mempertahankan gelar yang diraihnya sejak tahun 2013. Semenjak naik ke kelas premium dan berlaga di MotoGP Austin, Marquez tak pernah absen jadi juara.

Bahkan saat dirinya penuh tekanan setelah melewati seri kedua MotoGP Argentina dengan sederet hukuman. Terutama kasus yang menimpanya dengan Valentino Rossi.

Tak heran apapun yang Marquez lakukan di GP Amerika, pasti tak lepas dari sorotan dan dihubung-hubungkan dengan Rossi. Termasuk selebrasinya di motor dengan mengepalkan tangan ke arah tribun.

Marquez menjelaskan selebrasi tersebut adalah untuk seorang anak kecil. Saya telah berjanji pada seorang anak yang saya temui di Brasil. Saya ada di sana untuk membantu UNICEF dan salah satu dari anak-anak melakukan tarian khusus, membuat gerakan itu dengan tangannya,” tegas Marquez.

Doing it for the kids 😄@marcmarquez93 explains how his time with @UNICEF in Brazil led to his #AmericasGP celebration 🙌 pic.twitter.com/IQ9Vn5F7xU

— MotoGP™🏁🇺🇸 (@MotoGP) 22 April 2018