Meski sempat dihukum, Marquez sukses menangi GP Amerika

Pebalap Respsol Honda, Marc Marquez, berhasil menjuarai GP Amerika dalam balapan yang berlangsung pada Minggu (22/4/2018) atau Senin dini hari WIB.

Meski sebelumnya Marquez mendapat penalti harus mundur tiga posisi start, dari pertama ke posisi keempat pada sesi kualifikasi, pebalap asal Spanyol itu berhasil meraih podium pertama pada balapan di Circuit of the Americas tersebut.

Marquez mencatat waktu 41 menit 52,002 detik.

Adapun posisi kedua dan ketiga secara berturut-turut ditempati oleh pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, dan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar).

Sementara itu, Valentino Rossi (Yamaha) harus puas berada di posisi keempat.

Here’s the results for the #MotoGP race at the #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/sYw9Zfm25J

— MotoGP™🏁🇺🇸 (@MotoGP) 22 April 2018