Marquez batal pole position karena dihukum penalti 3 grid

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mendapat hukuman penalti tiga grid pada MotoGP Amerika setelah menjalani sesi kualifikasi, Sabtu 21/4/2018) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Hal itu terjadi setelah dia terlibat insiden dengan pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales.

Keputusan tersebut diberikan oleh FIM karena Marquez dinilai melakukan kesalahan pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika.

Pebalap asal Spanyol itu terbukti memperlambat laju motornya saat berada di racing line pebalap yang melaju lebih cepat dan sedang berada di belakangnya, yakni Maverick Vinales.

Karena hal itu, Marquez yang semula menempati pole position karena berhasil mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi harus rela start dari posisi keempat.

⚠️ BREAKING NEWS#MotoGP FIM Stewards: @marcmarquez93 has been given a three place grid penalty for slow riding on the racing line and disturbing another rider

He will start from 4th on the grid for tomorrow’s #AmericasGP pic.twitter.com/QzwoT7EagN

— MotoGP™🏁🇺🇸 (@MotoGP) 21 April 2018