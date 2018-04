Rossi-Marquez senggolan Crutchlow jadi kampiun

Cal Crutchlow menjadi kampiun GP Argentina di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Minggu (8/4/18). Namun, tajuk utama dari balapan tersebut adalah senggolan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi.

Marc Marquez memulai balapan dengan tidak bagus. Dia mengabaikan instruksi race director untuk start dari pitlane sehinga mendapat penalti.

He wastes no time in coming in ⤵️ @marcmarquez93 takes his ride through penalty #ArgentinaGP pic.twitter.com/vhNBD3YobH

Dia masuk ke pitlane pada lap ke-6. Pebalap Repsol Honda itu pun harus melepaskan posisi nomor satu dari tercecer ke posisi ke-20.

Pada putaran ke-20, dia kembali berulah. Marquez menabrak Valentino Rossi untuk merebut posisi keenam di tikungan ke-13.

EVEN MORE DRAMA 😱😱😱@marcmarquez93 and @ValeYellow46 clash and the Italian goes down!#ArgentinaGP pic.twitter.com/6bZxTFISuJ

— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 8, 2018