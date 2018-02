Marquez: Takagami akan jadi pendatang baru terbaik

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, merasa yakin bahwa Takaaki Nakagami akan menjadi rookie atau debutan terbaik pada balapan musim 2018.

Nakagami, pebalap asal Jepang, akan membalap pada MotoGP musim 2018 bersama LCR Honda.

Pada saat tes pramusim di Buriram, Thailand, Nakagami tampil baik, hanya berselisih 0,675 detik dari waktu yang dicatat pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa.

Hal itu menjadikannya pebalap debutan dengan catatan waktu terbaik di Thailand.

Terkait hal itu, Marquez pun memuji Nakagami. Menurut dia, pebalap berusia 26 tahun itu sangat cepat dan akan menjadi rookie terbaik.

“Saya percaya Nakagami akan menjadi rookie terbaik. Dia sangat cepat,” ucap Marquez seperti dikutip dari Motorsport.com.

大きく前進出来たテストになりました!着実に良くなってきています👍🏼

P8 Day 3 +0.675 Happy to finished Top 10! Thanks to @LCRHondaTeam great job 👍🏼 #ThaiTest pic.twitter.com/hrdZPdi0il

— Takaaki Nakagami (@takanakagami30) 18 Februari 2018