Tech 3 akhiri kerja sama dengan Yamaha

Tim Tech 3 mengakhiri kemitraan dengan Yamaha, setelah bekerja sama selama 18 tahun di MotoGP, pada akhir musim 2018 ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis (22/2/2018), Tech 3, yang membuat debut kelas utamanya pada tahun 2001 dan telah bersama Yamaha sejak saat itu, belum menentukan tim mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya.

Namun, pihak Tech 3 memastikan bahwa mereka telah menerima tawaran yang “tidak dapat ditolak”.

Suzuki dan KTM sama-sama tertarik untuk membuat setidaknya dua motor yang tersedia untuk tim satelit pada 2019. Aprilia juga demikian.

Saat ini, ada delapan motor Ducati, enam Honda, dan empat Yamaha yang berlaga di MotoGP, sedangkan KTM, Suzuki, dan Aprilia memiliki dua motor.

NEWS📢 Tech3 and Yamaha to part ways in 2019!#MotoGP | 🗞 https://t.co/CwhYgYMpiJ pic.twitter.com/U6Sb6QU2KJ

— MotoGP™ (@MotoGP) 22 Februari 2018