Murid Rossi, Francesco Bagnaia, gabung ke Ducati

Pebalap muda Italia, Francesco Bagnaia, akan membalap di lintasan MotoGP sebagai rider Ducati yang dikontrak untuk tahun 2019. Dia bergabung dengan tim satelit Pramac Racing.

Pebalap berusia 21 tahun tersebut adalah salah satu anak didik dari pebalap Yamaha, Valentino Rossi, di VR46 Riders Academy.

Dia muncul sebagai pilihan favorit untuk Pramac setelah meraih gelar Rookie of The Year pada Moto2 2017.

Sebuah pernyataan tim menegaskan bahwa Bagnaia menandatangani kontrak langsung dengan Ducati dan akan menjadi pebalap Pramac untuk tahun 2020 juga, selain di 2019.

Sebelum debut Moto2 pada musim lalu, Bagnaia telah menghabiskan empat tahun di Moto3.

“Saya sangat senang, saya sudah mengimpikan mengendarai MotoGP bersama Ducati sejak masih kecil. Saya masih belum bisa memercayainya,” kata Bagnaia seperti dikutip dari GPOne.com.

“What do you want to be when you grow up?”

“I want to drive a Ducati in MotoGP.”

Today I grew up and from 2019 I will ride a Ducati in MotoGP; Thank to @DucatiMotor , @pramacracing , @SkyRacingTeam , @VRRidersAcademy pic.twitter.com/6bYmAa2pmn

— Francesco Bagnaia (@PeccoBagnaia) 21 Februari 2018