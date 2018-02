Johann Zarco optimistis atas hasil tes di Thailand

Pebalap Yamaha Tech 3, Johann Zarco, mengakhiri tes pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand, pada pekan lalu dengan catatan yang baik.

Pada hari terakhir tes pramusim itu, Zarco menempati posisi kedua, di belakang pebalap Honda, Dani Pedrosa, yang menempati posisi pertama.

Terkait hasil pramusim itu, Zarco mengatakan bahwa ada potensi besar dalam motornya kali ini.

“Seperti yang saya katakan sejak tahun lalu, ada potensi besar pada motor ini dan saya harus menggunakan 100 persen motor ini setiap kali saya melakukannya,” kata Zarco.

“Pada hari ketiga, Minggu (18/2/2018), saya kira cukup dekat dengan 100 persen. Kami dapat melihat bahwa saya kompetitif sehingga saya harus mengerti langkah ini untuk mengulanginya pada masa depan,” ujarnya.

“What gives me confidence from this test is feeling the bike well” – @JohannZarco1

