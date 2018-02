Dovizioso tak pertimbangkan kembali ke motor GP17

Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, mengatakan bahwa dia tidak pernah mempertimbangkan untuk kembali ke GPI Ducati GP17 (motor tahun lalu) saat tes pramusim di Thailand, berkebalikan dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, yang sempat kembali menggunakan mesin lama pada Minggu (18/2/2018).

Setelah menyelesaikan tes pembuka musim dingin di Sepang, Malaysia, Lorenzo berjuang untuk mereplikasi bentuk itu di Buriram, Thailand.

Bahkan, dia terpaksa kembali ke Ducati tahun lalu pada hari terakhir tes saat ia merosot ke posisi 22 di timesheets.

Sebaliknya, Dovizioso mencetak angka ketujuh tercepat, hanya tertinggal empat balapan dari belakang pebalap Honda, Dani Pedrosa.

Saat ditanya apakah dia berencana membandingkan GP17 dan GP18 lagi seperti Lorenzo, Dovizioso menjawab, “Tidak ada perbedaan besar antara keduanya, tetapi di Malaysia sudah jelas, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk membandingkannya lagi,” ucap Dovizioso.

