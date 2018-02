Soal tes pramusim Thailand, Lorenzo pilih motor baru

Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, menjalani hari yang sulit saat balapan sesi pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand.

Pada hari ketiga tes pramusim di Thailand, Lorenzo mengalami waktu yang lebih sulit pada Minggu (18/2/2018), merosot ke posisi ke-22 dan beda 1,846 detik dari kecepatan yang ditetapkan oleh pebalap Honda, Dani Pedrosa.

Sebelumnya, pada hari pertama dan kedua tes pramusim itu, pebalap asal Spanyol itu menempati posisi ke-10.

Dia mengatakan bahwa untuk saat ini lebih memilih untuk menggunakan motor baru daripada menggunakan motor Ducati 2017.

Dia memercayai motor baru, yang menurutnya kurang “nyaman” pada Sabtu (17/2/2018), tetap menjadi taruhan yang lebih baik dibanding motor lama.

“Hari ini sudah sulit, tidak terlalu percaya diri, sangat jauh dari pebalap pertama,” kata Lorenzo.

“Karena itulah, kami memutuskan untuk mencoba kembali motor lama itu,” ujarnya.

Three-day #MotoGP #ThaiTest over @ChangCircuit with #JL99 down in sixteenth place and a time of 1m30.729s. Next stop Qatar in two weeks time for final pre-season testing. #ForzaDucati pic.twitter.com/GPLcbmPnjh

— Ducati Motor (@DucatiMotor) 18 Februari 2018