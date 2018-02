Ultah spesial Marc Marquez di Buriram

Tepat hari ini (17/2), Marc Marquez genap berusia 25 tahun. Hari kelahirannya itu harus dirayakan di sirkuit Buriram Thailand untuk uji coba resmi MotoGP yang masuki hari ke-2. Ultah ke-25 Marc Marquez dirayakan dengan menjadi yang tercepat di sesi uji coba hari ke-2. Marquez mengambil posisi teratas dari rekan setimnya di Repsol Honda,Dani Pedrosa.

Pemegang empat kali gelar Juara Dunia itu mengakhiri hari tercepat kedua setelah memimpin sebagian besar tahap akhir sesi tersebut. Sebelumnya di hari pertama, Marquez hanya menduduki posisi ketiga. Ia menempati urutan tiga setelah mengukir waktu terbaik 1 menit 30,912 detik. Marquez hanya terpaut 0,115 detik dari pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow yang menempati posisi teratas.



Hari spesial dengan catatan spesial, Marquez menandakan ia siap kembali mempertahankan tahta sebagai juara MotoGP musim 2018. Meski pesaing MotoGP tidaklah sedikit, kompetensi Marquez menjadi acuan pembalap lainnya sebagai yang terkuat saat ini.

No hay mejor manera de celebrar los 25 🎂 que encima de la moto. Muchas gracias por las felicitaciones 😁

There is not better way to turn 25🎂 than riding my bike. Thanks a lot for all your greetings 😃pic.twitter.com/gs5MVFQbUM

— Marc Márquez (@marcmarquez93) February 17, 2018