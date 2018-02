Imbas performa musim lalu, Lorenzo mungkin turun gaji

Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengatakan, juara tiga kali MotoGP, Jorge Lorenzo, kemungkinan harus menerima potongan gaji jika dia ingin tetap tinggal di Ducati pada 2019.

Kontrak Lorenzo dan rekan setimnya, Andrea Dovizioso, akan berakhir pada akhir musim ini, meski Ducati telah memperjelas niatnya adalah mempertahankan kedua pebalap itu pada 2019 dan seterusnya.

Namun, kini kedua pebalap itu berada dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan dua tahun yang lalu, saat kesepakatan mereka saat ini ditandatangani.

Gaji dasar Dovizioso sekitar 2 juta euro (sekitar Rp 33,7 miliar) setahun, sebuah angka yang disepakati sebelum pebalap Italia itu memenangi perlombaan untuk Ducati.

Namun, kini dia telah memenangi tujuh kali balapan dan menantang Marc Marquez untuk mendapatkan gelar juara pada tahun lalu.

First position and track record. And we just started. #JL99 😈 pic.twitter.com/urjNnZ13Td

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 30 Januari 2018