Lorenzo nilai motor baru Ducati masih bisa lebih baik

Pebalap Jorge Lorenzo menganggap bahwa Ducati GP18 masih bisa meningkat secara signifikan meski sebelumnya dia telah mencatatkan rekor pada tes pramusim MotoGP di Sepang, Malaysia.

Sebelumnya, pebalap asal Spanyol itu sempat menorehkan rekor lap tidak resmi di Sepang dengan catatan 1 menit 58,830 detik.

Lorenzo pun pernah menyatakan bahwa motor baru Ducati “lebih dekat” dengan gaya membalapnya saat GP18 membaik dalam menikung, yang merupakan titik lemah Ducati secara tradisional.

Namun, Lorenzo menilai motor Ducati masih bisa jauh lebih baik.

“Saya pikir kami masih memiliki margin yang cukup besar untuk mencapai potensi maksimal kami,” kata Lorenzo.

“Ini pertanda baik karena kami finis pertama dan kami masih memiliki margin (untuk bisa diperbaiki),” tuturnya.

🎙️ #JL99: “I leave Sepang very satisfied with the work that we have done over the last three days, not only because of the time that I set today, but also because I’m convinced that many aspects of the bike have improved since last year”#SepangTest | #MotoGP | #DucatiTeam pic.twitter.com/jaxhTSmIMc

