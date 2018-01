Hasil tes hari ke-3 MotoGP bikin Yamaha khawatir

Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, mengungkapkan, timnya khawatir dengan hasil hari ketiga tes pramusim MotoGP 2018, di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (30/1). Hal ini mengacu terhadap performa Valentino Rossi yang tidak maksimal dalam tes tersebut.

Valentino Rossi hanya menempati posisi kedua, terpaut 0.035 detik dari rekan setimnya, Maverick Vinales, pada tes Senin (29/1). Sementara itu, pada tes hari terakhir, Rossi tercecer di posisi kedelapan, terpaut 0.619 detik dari Jorge Lorenzo di posisi pertama.

“Hari ini menjadi lebih sulit. Kami sedikit kesulitan dengan grip sejak pagi. Kami juga sedikit kesulitan mengendarai motor dengan kecepatan maksimal,” kata Valentino Rossi.

