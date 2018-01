Rekor Andrea Dovizioso yang sulit dipatahkan

Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, memiliki rekor yang tidak akan mungkin dipecahkan para pesaingnya, termasuk dua di antaranya Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Saat ini, Dovizioso tercatat belum pernah absen pada seri balapan sejak debut di Grand Prix pada 3 Juni 2001. Ketika itu, ia balapan dengan status wild card pada kategori 125cc.

Pada 2002, Dovizioso kemudian menjalani balapan penuh di kelas yang sama. Semenjak itu, ia tercatat tidak pernah sama sekali melewatkan satu balapan pun.

