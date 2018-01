MotoGP 2018: Marquez – Rossi jadi sentral

MotoGP 2018 akan kembali bergulir pada Maret mendatang. Berbagai prediksi juara pun bermunculan, termasuk Marc Marquez serta Valentino Rossi yang ditengarai akan sering muncul di pemberitaan utama media-media olahraga dunia.

Sepanjang 2017, kubu Yamaha dan Ducari seringkali menampilkan kondisi tidak konsisten. Sebaliknya, Honda mampu bangkit sehingga kembali mengantarkan Marquez berjaya.

Awal musim 2017, Honda sempat mengalami kesulitan dengan sepeda motor RC213V. Namun, tim asal Jepang itu mampu mencari solusi terbaik sehingga meraih hasil maksimal.

Bagaimana dengan Yamaha? Tentunya, Rossi dan Maverick Vinales akan kesulitan bersaing dengan Marquez apabila Yamaha tidak mampu membuat motor M1 lebih kompetitif pada musim depan.

Demikian halnya dengan Jorge Lorenzo yang masih beradaptasi dengan sepeda motor Desmosedici serta Andrea Dovizioso yang juga dianggap belum “berani” mengambil sejumlah risiko seperti Marquez jika tampil di sirkuit.

