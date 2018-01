McGregor siapkan ‘pemakaman’ untuk Mayweather

Petarung UFC, Conor McGregor, kembali mengirimkan “ancaman” untuk Floyd Mayweather. Menurut dia, jika bertarung di Octagon, Mayweather akan kalah telak.

Pernyataan ini diungkapkan McGregor terkait kabar yang menyebutkan dia akan kembali bertanding melawan Mayweather. Namun, kali ini bukan di atas ring tinju, melainkan Octagon, tempat para petarung UFC bertanding.

Sebelumnya, McGregor pernah bertanding melawan Mayweather di T-Mobile Arena, Las Vegas, pada 2017. Dalam pertandingan itu, McGregor kalah TKO di ronde 10.

Kubu Mayweather dikabarkan membantah akan menerima tawaran bertarung di Octagon. Namun, Mayweather, melalui media sosialnya, sempat “menerima” tantangan tersebut apabila memungkinkan.

Bahkan, Presiden UFC, Dana Whites, juga mengonfirmasi, ide bertanding antara kedua sosok petarung tersebut memungkinkan jika ingin dilaksanakan. Berdasar hal inilah, McGregor kembali mengirimkan “ancaman” buat Mayweather.

Melalui akun Twitter-nya, McGregor menuliskan, “Tulang kering menghajar tulang pipi. Aturan yang ada (di UFC) membuatmu terhindar dari rumah duka (pemakaman).”

Shin bone to the cheek bone. The rule set kept you out the funeral home. pic.twitter.com/chJ5ieUQvQ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 1, 2018