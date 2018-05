Sean Gelael tak bisa tampil maksimal dalam tes F1

Sean Gelael tidak bisa tampil maksimal saat melakoni tes tengah musim Formula 1 (F1) bersama tim Toro Rosso di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Selasa (15/5/2018). Pasalnya, mobil yang dikendarai pebalap andalan Indonesia dalam ajang Formula 2 tersebut mengalami masalah pada power unit.

Sean sempat melahap 45 putaran sebelum istirahat makan siang. Setelah itu, mobil STR13 yang dikendarainya tertahan cukup lama di garasi untuk diperbaiki karena ada masalah pada sasis sehingga kru mekanik berusaha mengganti komponen power unit.

Testing update: Due to a chassis-related issue, we have had to change the power unit as a precautionary measure.

The team is pushing hard to get the car back on track before the end of the session #F1 pic.twitter.com/AK5WSv0OHy

